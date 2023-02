Eurospin, offerte assurde e prezzi al minimo storico sulla tecnologia

Eurospin non vuole avere nulla di meno di tutti i supermercati che nell’ultimo periodo hanno effettivamente deciso di abbracciare il mondo dell’elettronica e della tecnologia in generale, per questo motivo ha messo a disposizione incredibili offerte speciali per tutti.

La campagna promozionale risulta come al solito essere disponibile prevalentemente per coloro che scelgono di recarsi personalmente in negozio, ricordando infatti che i prezzi disponibili sono in parte attivi anche online sul sito ufficiale, ma proprio in piccolissima parte. Tutti i prodotti che troverete in offerta, ad ogni modo, sono da considerarsi commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, tra cui abbiamo la garanzia di 24 mesi.

Eurospin, le offerte sono esclusive ed inedite

Fino al 12 febbraio gli utenti possono approfittare di un numero molto elevato di sconti veramente speciali da eurospin, nella maggior parte dei casi le promozioni vanno a toccare prodotti per la casa, ma sono disponibili in negozio ottimi modelli pensati per il fai-da-te. Osservando da vicino il primo segmento, troviamo in primis la friggitrice Termozeta in offerta a soli 69 euro, un prezzo incredibilmente basso e risparmioso, per un prodotto che complessivamente è di ottima qualità generale.

Restando nello stesso ambito, non può mancare la soup maker da 19 euro, oppure anche il mixer/tritatutto multifunzione in vendita a 29 euro, come la yogurteria da 24,99 euro, oppure la friggitrice elettrica standard da 2 litri a 49 euro. Tutti dispositivi che vengono commercializzati, come annunciato, sia online che in negozio (alcuni solo sul sito), in quantità limitate.