Noi umani produciamo una quantità ridicola di dati quando si tratta di archiviazione online e offline.

Nel 2020, è stato stimato che il mondo abbia prodotto circa 2,5 quintilioni di byte di dati digitali al giorno. Entro il 2025, sulla base di un tasso di crescita annuale composto stimato del 61% per i dati, potremmo produrre circa 175 zettabyte, o 1.400.000.000.000.000.000.000.000 bit.

Quindi cosa significa la catastrofe dell’informazione? In poche parole, come delineato in un articolo del 2020 dal fisico Melvin M. Vopson, la catastrofe dell’informazione si verifica quando il numero di bit che produciamo supera la nostra fornitura di atomi. Anche quando si utilizzano stime di crescita abbastanza prudenti, quella data arriva prima di quanto vorresti.

“Attualmente, produciamo circa 1021 bit digitali di informazioni ogni anno sulla Terra“, ha scritto Vopson. “Ipotizzando un tasso di crescita annuo del 20%, stimiamo che tra circa 350 anni, il numero di bit prodotti supererà il numero di tutti gli atomi sulla Terra“.

Ipotizzando un tasso di crescita del 50 percento, la catastrofe dell’informazione si colloca nel futuro di circa 150 anni. Prima di quel punto, il pianeta dovrà attraversare un’altra pietra miliare impossibile.

“Tra circa 110 anni“, ha scritto Vopson nella Conversation nel 2021, “l’energia necessaria per sostenere questa produzione digitale supererà il consumo totale di energia del pianeta di oggi”.

Non siamo completamente spacciati

Questo calcolo presuppone piuttosto generosamente che la “produzione di contenuti digitali” avverrà con la massima efficienza, il che sicuramente non è il caso oggi.

“Quindi, sembra che l’attuale tasso di crescita sia insostenibile e che la produzione di informazioni digitali sarà limitata in futuro dai limiti del potere planetario“.

Molto prima di entrambi i punti, il pianeta dovrà affrontare i problemi ambientali coinvolti nell’archiviazione di volumi di dati in continua crescita e porre una sorta di limite.

C’è un modo per aggirare la catastrofe?

“Se il numero di bit diventa maggiore del numero di atomi disponibili sulla Terra“, suggerisce un documento del 2023 sull’argomento, “una soluzione semplice è ottenere più atomi”.

In breve, se i nostri dati devono continuare a crescere al ritmo che stiamo godendo, possiamo davvero farlo (a lungo termine) solo spostandoci fuori dal pianeta. Come suggerisce il documento del 2023, pubblicato sulla rivista Futures, ci sono un certo numero di posti nel sistema solare che sono ideali per le nostre esigenze, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dell’archiviazione dei dati al fresco e il suo funzionamento alla massima efficienza.

Sebbene possa sembrare una soluzione lontana ai nostri problemi, i ricercatori sostengono che si potrebbe ottenere molto con solo una modesta quantità di hardware.