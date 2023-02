Spesso si dice “un elefante non dimentica mai“. Ma quanta verità c’è in questa espressione?

Sebbene non sia del tutto esatto dire che un elefante non dimentica mai, ci sono ad esempio gli elefanti africani più anziani (Loxodonta africana) che possono ricordare i suoni e gli odori unici dei predatori (anche discriminando tra diversi gruppi di persone, a seconda del loro odore e colore dei vestiti, tornare sui loro passi per trovare pozze d’acqua nell’arida savana, e distinguere i membri della famiglia e associati da centinaia di altri elefanti.

“Essere in grado di cercare cibo e acqua sufficienti in un ambiente altamente dinamico come la savana, gestendo anche relazioni sociali complesse ed evitando il rischio di predazione, richiede un cervello in grado di elaborare e ricordare informazioni dettagliate“, Graeme Shannon, docente di zoologia presso la Bangor University nel Regno Unito, ha dichiarato a WordsSideKick.com in una e-mail. “Questa è un’abilità fondamentale che può significare la differenza tra la vita e la morte.”

Gli elefanti non sono gli unici animali che cercano cibo nella savana, ma le sfide uniche che questi affrontano richiedono l’accesso a ricordi ben precisi. Ad esempio, ogni elefante ha bisogno di mangiare circa 150 chilogrammi di vegetazione ogni giorno e, per soddisfare i loro voraci appetiti, intraprendono lunghe rotte migratorie tra la stagione umida e quella secca. Il fatto che sopravvivano a quella migrazione dipende fortemente dalla loro conoscenza del percorso.

Un processo evolutivo

“La memoria di un elefante facilita il ricordo di lunghe rotte migratorie che includono alberi e risorse idriche, che sono importanti per superare una migrazione molto lunga“, Caitlin O’Connell, un membro della facoltà della Harvard Medical School che studia l’udito degli elefanti, ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail.

La memoria diventa particolarmente importante durante una siccità. Uno studio del 2008 sulla rivista Biology Letters ha osservato che mandrie di elefanti con matriarche più anziane, che avevano vissuto periodi di siccità precedenti, hanno condotto con successo le loro mandrie all’acqua, presumibilmente ricordando era sopravvissuta alla precedente siccità.

I branchi di elefanti guidati da matriarche più anziane, che spesso hanno esperienze di vita più ricordate, tendono a cavarsela meglio nei periodi di siccità.

Gli elefanti hanno anche bisogno dei loro ricordi per navigare in quella che i biologi chiamano una dinamica di “scissione-fusione“. Un nucleo familiare di elefanti entra in contatto con centinaia di altri elefanti nel corso dell’anno (fusione), per poi separarsi nello stesso gruppo centrale.