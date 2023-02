Le cuffie professionali proposte da Trust sono assolutamente economiche, infatti hanno un costo inferiore ai 20 euro, ma mantengono inalterata la qualità generale, proponendosi come valida alternativa per coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo.

Trust Zaru, le cuffie professionali in offerta

Dopo avervi parlato di cuffie sovrauricolari da gaming, è arrivato il momento di focalizzare la propria attenzione sul mondo professionale, oggi infatti vi raccontiamo dell’offerta relativa alle Trust Zaru, cuffie sovrauricolari pensate più che altro per l’ambito lavorativo. Sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività USB (non sono senza fili), non presentano una batteria integrata, e sono molto ergonomiche, facilitando così l’utilizzo per periodi effettivamente prolungati.

Sono le cuffie perfette per chi trascorre ogni giorno tante ore davanti al PC in conferenze, presentano infatti un microfono ad archetto flessibile (ma non removibile completamente), mentre il collegamento avviene tramite un cavo della lunghezza complessiva di 2 metri, sul quale troviamo anche il controllo del volume, utilissimo per la riproduzione musicale o la risposta che udiamo da chi si trova all’altro capo del monitor.

Il prezzo è estremamente aggressivo, infatti il prodotto in questione può essere acquistato dagli utenti a soli 19,90 euro, con uno sconto del 33% contro i 29,90 euro previsti di listino (PREMETE QUI per l’acquisto). La spedizione, come potete immaginare, viene gestita da Amazon, con consegna molto rapida, entro pochissimi giorni dalla data effettiva dell’acquisto.