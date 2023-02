WhatsApp, la novità inaspettata ed esclusiva

WhatsApp si rinnova introducendo una nuova funzione molto richiesta e desiderata da parte di tutti gli utenti, la nota applicazione di messaggistica istantanea, acquisita da Meta nel lontano 2014, ed originariamente lanciata sul mercato nel 2009, sta facendo di tutto per ridurre la distanza che la separa da Telegram, la rivale più agguerrita.

Le funzionalità e miglioramenti visti nel corso degli ultimi mesi non sono altro che un riempitivo di vuoti e lacune colmate dalla rivale nel corso del tempo, sono sotto gli occhi di tutti le enormi differenze tra le parti, al netto comunque del discorso inerente la privacy e la crittografia, tanto che WhatsApp si ritrova spesso a rincorrere la controparte.

WhatsApp, quale è la grande novità

La grande novità dell’ultimo periodo prende il nome di Message yourself, o tradotta in italiano la possibilità di auto-inviarsi i messaggi. Una funzione che ormai da diversi anni vediamo correntemente su Telegram, che consiste nella possibilità di creare una chat diretta con sé stessi, a prima vista una funzione non propriamente utile, ma che alle spalle comunque nasconde risvolti quasi inimmaginabili.

Pensate ad esempio di avere accesso alle chat di WhatsApp da PC (tramite WhatsApp Web) e smartphone, con questa funzionalità avrete la possibilità di inoltrare messaggi, allegati o immagini da un dispositivo all’altro, senza doverli effettivamente collegare. Oltre a questo, nel momento in cui avrete effettuato il backup sul cloud delle chat, potrete accedere agli stessi allegati da qualsiasi altro device che installerà WhatsApp e si collegherà al medesimo account.