WhatsApp è folle, arriva una grande novità ma ci sono due trucchi segreti

Piano piano gli utenti sono riusciti a capire che WhatsApp stava arrivando a livelli sempre più alti, non curando solo il lato dei messaggi. Sono arrivate poi le chiamate e tutto quello che ne è derivato nel periodo prossimo, il quale ce lo ritroviamo oggi sotto i nostri occhi. Si tratta dell’applicazione che oggi include al suo interno la maggior parte degli utenti del mondo della messaggistica, visto che in 60 paesi sono sparsi oltre 2 miliardi di clienti proprio per la celebre applicazione.

Durante l’ultimo periodo si è parlato tanto di un nuovo aggiornamento, il quale molto probabilmente farà storcere il naso a Telegram. L’applicazione rivale di WhatsApp potrebbe vedere il tutto come una copiatura, ma conta poco: WhatsApp sta per portare una gradita novità. Si tratta della possibilità di fissare in alto le conversazioni più importanti, come in tanti avevano già espresso il desiderio tempo addietro.

WhatsApp: ci sono due funzionalità segrete con applicazioni di terze parti, eccole qui

Le persone che utilizzano WhatsApp non sanno forse che al di fuori esistono delle applicazioni di terze parti in grado di integrarne le funzioni. Secondo quanto riportato, coloro che vogliono spiare i movimenti delle persone a loro care durante la giornata, possono farlo tranquillamente. Basta semplicemente scaricare un’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker.

Tale applicativo consentirà di selezionare uno o più numeri ed avere con notifica istantanea informazioni in merito all’orario di entrata su WhatsApp e anche in merito all’uscita. Alla fine della giornata poi ci sarà anche un report dettagliato.

L’altra applicazione che potrebbe tornare molto utile prende invece il nome di WAMR. Questa serve semplicemente per evitare che i messaggi che le persone cancellano nelle nostre conversazioni prima che noi possiamo leggerli, vadano persi. Infatti l’applicazione in questione memorizzare i contenuti di tutte le notifiche in arrivo.