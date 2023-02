Con l’inizio del mese di febbraio 2023 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di lanciare diverse promozioni dedicate agli smartphone, sia acquistati con rateizzazione che con pagamento in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda le nuove promozioni a rate, queste sono state lanciate il 1° Febbraio 2023 e rimangono disponibili fino a nuova comunicazione, senza alcune scadenza specifica. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Vodafone lancia delle nuove promo con Smartphone

Cominciando con le rateizzazioni, innanzitutto per i già clienti dell’operatore sono state lanciate due nuove offerte per dei modelli del brand Honor, entrambe disponibili su tutti i sistemi Vodafone. Nel dettaglio, vengono proposti gli smartphone Honor X6 e Honor 70 5G, rispettivamente con prezzo a partire da 2,99 euro al mese e da 12,99 euro al mese. Passando invece alle rateizzazioni per nuovi clienti, le nuove promozioni lanciate il 1° Febbraio 2023 riguardano esclusivamente lo smartphone Oppo Find X5 5G, che in questo caso viene proposto con prezzi differenti in base alla modalità di acquisto.

Riguardo invece al finanziamento Compass con modalità Flexy Pay, in questo caso per Oppo Find X5 5G è previsto un costo a partire da 20,99 euro al mese, ma comunque con rateizzazione per 36 mesi invece che 24 mesi. Si evidenzia inoltre che in questo caso è possibile pagare tramite carta di credito, conto corrente bancario e anche bollettino postale.

Oltre a queste nuove offerte con prezzi rateizzati, come detto sono state lanciate anche nuove promozioni per chi preferisce acquistare con pagamento in un’unica soluzione. Alcuni smartphone disponibili sono Honor X6 4G a 179,99 euro, Oppo A57 4G a 179,99 euro, Xiaomi 12 Lite 5G a 399,99 euro e Honor 70 5G a 499,99 euro. Per scoprirli tutti nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.