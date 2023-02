A partire dallo scorso 6 febbraio 2023 l’operatore di rete fissa Virgin Fibra ha lanciato una nuova promo per la sua offerta Virgin Fibra Pura, adesso disponibile a partire da 24,49 euro al mese.

Con questa offerta di rete fissa, Virgin Fibra propone una connessione illimitata esclusivamente in tecnologia FTTH, con velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Scopriamo insieme i dettagli.

Virgin Fibra propone la nuova Promo di Febbraio

In questi primi giorni del mese, per questa offerta non era dunque disponibile alcuno sconto. Adesso invece, dopo meno di una settimana, l’operatore ha deciso quindi di lanciare una nuova promo per tutte le nuove attivazioni, in particolare per il periodo che va dal 6 al 19 Febbraio 2023, salvo cambiamenti. Con questa nuova promozione, denominata “Promo Flash Febbraio”, Virgin Fibra Pura viene proposta adesso a 24,49 euro al mese per i primi 6 mesi, poi comunque a 29,49 euro al mese a tempo indeterminato.

Per attivare l’offerta Virgin Fibra Pura, disponibile direttamente online, i nuovi clienti dell’operatore possono richiedere una nuova linea fissa, ma anche effettuare la migrazione da un altro operatore telefonico che si avvale della stessa infrastruttura di rete di Open Fiber. Ad ogni modo, in alternativa al modem Wi-Fi fornito dall’operatore, il cliente può anche utilizzare un dispositivo differente che deve però rispettare alcune caratteristiche tecniche.

In questo caso, il cliente è responsabile della conformità dell’apparato e, se avviene un guasto, deve provvedere alla configurazione e manutenzione del modem. In caso di malfunzionamento, l’operatore non può sostituire il device, ma garantisce infatti l’assistenza tecnica solo per la linea in fibra. Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.