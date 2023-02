Telecamera da esterno TP-Link QHD che protegge dai LADRI, sconto del 30%

Arrivano offerte di continuo, soprattutto su Amazon. La grande opportunità di oggi riguarda una telecamera Wi-Fi da esterno con una grande risoluzione. Il marchio è TP-LINK, con la sua linea TAPO ormai pluripremiata. Si tratta di un oggetto ottimo per l’esterno e in grado di sopperire anche alle condizioni meteorologiche avverse.

Telecamera con risoluzione QHD con 4 megapixel al 29% di sconto: ecco la soluzione di TP-Link a soli 49,99 euro

Basta collegare la videocamera alla rete mediante il cavo Ethernet o magari con il WiFi per un’installazione più flessibile e intuitiva. Dopodiché ci saranno tantissime opportunità come la visione notturna piena di colori in grado di essere stabile e con tutti i dettagli che magari di notte qualcuno si aspetterebbe di perdere.

La telecamera in questione è inoltre in grado di avvisarvi qualora dovesse rilevare un movimento: vi arriverà una notifica. Inoltre è dotata di audio bidirezionale, ciò vuol dire che potrete ascoltare l’audio che catturerà dall’esterno e anche chi si trova all’esterno potrà ascoltare l’audio che deciderete di riprodurre. Il prezzo è di 49,99 € grazie ad uno sconto del 29%. Per conquistare dunque questa grande possibilità, dovete solo completare l’acquisto.