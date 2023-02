Una tastiera gaming ad un prezzo minuscolo, la nuova offerta disponibile su Amazon è davvero incredibile, fino al 53% in meno rispetto al valore originario di listino permette a tutti i consumatori di risparmiare molto di più del normale.

Le promozioni disponibili su Amazon sono assolutamente incredibili, se volete essere sempre aggiornati in merito ai coupon gratis e le offerte speciali, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il nostro canale Telegram, per avere libero accesso a tutti i migliori prezzi disponibili su Amazon.

Tastiera gaming, prezzo davvero bassissimo per tutti

Le tastiere da gaming sono divenute nel corso degli anni molto richieste dal pubblico, sopratutto per la crescente richiesta degli utenti di un PC da utilizzare con i giochi più desiderati ed amati del periodo. Su Amazon è stato lanciato uno sconto assolutamente speciale, infatti è possibile oggi acquistare la EVGA Z20, una tastiera gaming ottica completamente RGB, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo originario di listino. Più precisamente la spesa finale sarà di 72,20 euro, contro i 152,99 euro previsti originariamente (se volete acquistarla, PREMETE QUI).

Esteticamente il prodotto è assolutamente valido, presenta ovviamente switch meccanico, con un poggiapolsi in simil pelle da posizionare giustappunto lungo il lato più lungo inferiore, ed uno chassis (o telaio) realizzato in metallo. Il led RGB segue tutti i tasti, ma anche la parte superiore degli stessi, per finire con il bordo sui lati più corti del dispositivo.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna quasi immediata nei giorni immediatamente successivi all’acquisto, nel caso in cui riscontraste problemi o non foste soddisfatti, potrete comunque rendere il dispositivo entro 30 giorni dall’acquisto.