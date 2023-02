Il colosso sud coreano Samsung ha presentato solamente una settimana fa i suoi nuovi top di gamma, parliamo ovviamente dei nuovi Galaxy S23. I nuovi dispositivi, come sempre, sono disponibili in più tagli di memoria.

Oggi vogliamo focalizzarci su questi e sul motivo per cui, secondo noi, sarebbe meglio non acquistare il modello con il taglio di memoria più piccolo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Samsung Galaxy S23: il taglio di memoria più piccolo non dovreste acquistarlo

Allo stato attuale, le iniziative di Samsung rendono del tutto sconsigliato l’acquisto del taglio base di ciascuno dei Galaxy S23, fatto che sta portando nelle mani degli utenti gli S23 con almeno 256/512 GB (in base al modello), e questa è una buona cosa, specialmente se si andiamo a vedere quanta di quella memoria è effettivamente disponibile per l’utente.

Sì perché una delle novità emerse con i Galaxy S23 riguarda proprio lo spazio occupato dalla voce Sistema, la quale sembra essere cresciuta in maniera considerevole rispetto al passato, arrivando a pesare sino ad oltre 60 GB in alcuni casi. Prendendo in esempio un Galaxy S23 Ultra, la memoria occupata dalla voce sistema è di 55 GB, di conseguenza se il tagli di memoria del dispositivo è da 256 GB, l’utente ne avrà a disposizione “solo” 200.

I colleghi di Sammobile hanno inoltre rilevato che questa anomalia legata alla memoria pare riguardare principalmente alcune varianti locali dei Galaxy S23, visto che uno dei modelli indiani in loro possesso presenta una voce Sistema molto meno esosa di memoria, visto che occupa circa 38 GB.