Per tutti gli interessati a cambiare la propria offerta ora sarà disponibile una nuova proposta. In particolare, nel corso delle ultime ore l’operatore PosteMobile ha deciso di proporre una nuova versione dell’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 150. Questa volta, l’offerta sarà ancora più interessante dato che sarà disponibile ad un prezzo più basso.

PosteMobile Creami Extra Wow 150, arriva una nuova versione low cost

Nel corso delle ultime ore l’operatore PosteMobile ha reso disponibile una nuova versione di una delle sue offerte mobile più apprezzate. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150. Ora l’offerta sarà disponibile ad un costo mensile più basso rispetto al passato pari a 8,99 euro. Si tratta quindi di 1 euro in meno rispetto alla precedente versione.

Questa nuova offerta sarà però attivabile soltanto online. La potranno attivare tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero e anche per chi è già cliente dell’operatore PosteMobile.

L’offerta di rete mobile PosteMobile Creami Extra Wow 150 include ogni mese ben 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ (con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutti i nuovi clienti dovranno però pagare anche un costo di 10 euro per la scheda sim e 10 euro per la prima ricarica.

Insomma, si tratta di un’ottima occasione per attivare questa offerta mobile low cost di PosteMobile ad un prezzo ancora più conveniente rispetto a prima.