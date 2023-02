Nel corso dei prossimi mesi il noto marchio automobilistico Mercedes toglierà i veli su alcune nuove vetture sportive. Tra queste, ci sarà anche la nuova Mercedes AMG GT Coupé. Quest’ultima è stata da poco avvistata in rete in alcune foto spia durante alcuni test sulle piste invernali.

Mercedes AMG GT Coupé, la nuova sportiva avvistata su strada durante alcuni test

In questo periodo le varie aziende automobilistiche stanno testando su piste invernali l’efficacia dei propri veicoli. L’azienda tedesca Mercedes, come già accennato, sta testando in questi giorni una delle sue prossime vetture sportive della serie AMG. Si tratta della prossima Mercedes AMG GT Coupé.

Dalle foto spia in questione, possiamo notare come siano ancora presenti alcuni camuffamenti, anche se in maniera notevolmente ridotta. Si riesce infatti a vedere la presenza della nuova colorazione della carrozzeria denominata AMG Green Hell Magno. Rispetto al passato, possiamo notare la presenza di un nuovo look per la griglia e per le prese d’aria.

Un dettaglio interessante che emerge da queste nuove foto riguarda le motorizzazioni che saranno disponibili. La nuova vettura, infatti, presenta uno sportellino per la ricarica e la scritta High Voltage. Questo significa che la nuova vettura della Mercedes sarà proposta anche nella versione ibrida con tecnologia Plug-in. Le foto non rivelano nulla riguardo gli interni, però sappiamo già che ci sarà l’ultima generazione della piattaforma MBUX.

Per il momento questo è quanto è emerso sulla prossima vettura sportiva di Mercedes, ovvero Mercedes AMG GT Coupé. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.