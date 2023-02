MediaWorld è assurda, batte Unieuro con smartphone quasi gratis oggi

Fino al 15 febbraio è tempo di Red Price da MediaWorld, una campagna promozionale che vuole celebrare l’Amore, mettendo sul piatto tantissime offerte molto speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti per tutti.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, sono completabili indistintamente sul sito ufficiale o nei singoli negozi, in questo modo il cliente potrà decidere a piacimento dove recarsi per completare il proprio ordine. Coloro che si affideranno al sito ufficiale, ad ogni modo, potranno comunque ricevere la merce a domicilio, anche se potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo (le spese di spedizione) da aggiungere alla cifra a schermo.

MediaWorld, questi sconti vi faranno impazzire

Gli sconti che MediaWorld ha deciso di attivare in queste settimane abbracciano tutte le categorie merceologiche e fasce di prezzo, in prima pagina si parte con la possibilità di mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 11S, pagandolo soli 219 euro, e restando nella stessa fascia si spazia poi su Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Realme 9 a 249 euro, Redmi 10C a 169 euro, Xiaomi Redmi A1 a 89 euro, Galaxy A53 a 299 euro, TCL 30Se a 129 euro, Galaxy A23 a 249 euro, Galaxy A13 a 179 euro e altri ancora.

Volgendo lo sguardo verso l’alto, quindi verso modelli decisamente più costosi e performanti, ecco arrivare i top di gamma del periodo, quali possono essere il foldable Galaxy Z Flip4 a 979 euro, oppure anche il modello dell’anno precedente, quale è il Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 799 euro. Tutto questo è possibile anche nel momento in cui si vorrà acquistare un Apple iPhone 14+ a 1049 euro, oppure un iPhone 13 a 899 euro, entrambi nelle varianti da 128GB di memoria interna.