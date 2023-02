L’Italia, si sa, è una terra meravigliosa, patria di paesaggi incredibili e monumenti spettacolari. Meritatissimo il 9 posto nella classifica stilata dal Telegraph Travel per stabilire quali sono i Paesi più belli del mondo.

Presenta un’infinità di bellezze naturali e spesso ci si imbatte anche in simpatiche ‘attrazioni’ bizzarre.

Il fico che cresce capovolto

Tra queste particolarità, nel Parco archeologico di Baia, a Bacoli nell’area dei Campi Flegrei, ci si può imbattere in un fico selvatico che cresce capovolto e pende dal soffitto di un’antica rovina.

La città di Baia è una terra bellissima in cui non è difficile immaginare i fasti degli antichi romani. Presenta un parco archeologico che ospita diverse rovine come il Tempio di Mercurio, tempio dell’Antica Roma dedicato al dio Mercurio.

Proprio in prossimità delle rovine di questo tempio, vicino alle terme di Mercurio, vi è il simpatico fico che ha deciso di sfidare la gravità crescendo al contrario. Infatti l’albero non è piantato alla terra, come dovrebbe essere, ma pende dal soffitto di una delle rovine.

Ma il fico è sempre cresciuto così? A quanto pare no. Il fico fino al 1940 cresceva normalmente verso l’alto, finché non sono iniziati gli scavi archeologici e la pianta è stata abbattuta. A quanto pare però, l’arbusto che appartiene alla famiglia del Ficus carica, una specie in grado di arrampicarsi anche tra le rocce, con un seme probabilmente rimasto incastrato sul soffitto, ha iniziato la sua singolare crescita verso il basso.

Il fico capovolto ha ispirato nel corso del tempo anche diverse opere letterarie .