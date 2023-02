Sono ufficialmente finiti gli incentivi auto 2023 per le auto che rientrano nella fascia 61-135 g/km di CO2 . È bastato un solo mese per esaurire il fondo di ben 150 milioni che aveva stanziato il Governo italiano. Difatti, l’Ecobonus valeva 2.000 euro a vettura , una somma di 75 mila auto incentivate. Inoltre, alcuni analisti pensano che il fondo sarebbe dovuto terminare addirittura prima, ma comunque la situazione è la stessa dell’anno scorso.

Quindi, ora che i soldi sono finiti, le vetture acquistabili non avranno più alcun incentivo economico da parte del Governo. Ciò sta a significare che anche le case automobilistiche dovranno sin da subito rimodulare alcune delle loro promozioni che contenevano l’Ecobonus.

Gli eco-incentivi per le elettriche e le ibride plug-in invece sono ancora abbondanti. Dunque, nessuna problematica per i bonus delle BEV e PHEV. Anche se, comunque, varie associazioni di categoria come UNRAE e Motus-E hanno richiesto delle modifiche alla struttura di questi incentivi al fine di poterli sfruttare nella miglior maniera possibile e far decollare definitivamente il mercato delle auto elettriche, che in Italia purtroppo sta facendo davvero tanta difficoltà.