Huawei MatePad è un ottimo tablet che non necessità di presentazioni, un dispositivo in vendita ad un prezzo finalmente ridotto, che permette all’utente di godere appieno dell’estrema qualità dei prodotti Huawei, senza essere costretto a spendere eccessivamente.

Huawei MatePad, la promozione inaspettata

Il tablet in questione non presenta, come tutti i dispositivi di casa Huawei, sistema operativo Android, ma HarmonyOS, che si basa direttamente sugli Huawei Mobile Services, senza offrire all’utente la possibilità di mettere le mani sulle più classiche applicazioni di Google. Al netto di questa variante rispetto ai dispositivi tradizionali, il terminale gode di un display FullView in 2K di ottima qualità, ben quattro altoparlanti fisici posizionati sui lati corti, ma anche processore octa-core ad alte prestazioni.

Il modello attualmente disponibile su Amazon prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, la batteria da 7250mAH garantisce ugualmente una autonomia decisamente superiore al normale. Il prezzo di listino sarebbe di 249 euro, ma grazie alla promozione corrente, che porta la cifra ad una riduzione del 28%, la spesa finale che sarà possibile sostenere è di 179 euro (LINK ACQUISTO).

La garanzia prevista di base è complessivamente di 2 anni, nel caso in cui lo acquistiate, sappiate che potrete estenderla di 6 mesi grazie ad una interessante promozione di Huawei, ma che risulta essere valida per un breve periodo.