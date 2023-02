Finalmente il LEVAPELUCCHI elettrico di Philips a 10€, i maglioni vecchi diventano nuovi

Dopo aver visto tutte le offerte di Amazon concentrarsi durante gli scorsi mesi soprattutto sull’elettronica, tra cui smartphone, computer ed elettrodomestici vari, in questo caso c’è un outsider. Si tratta di un aggeggio, se così si può chiamare, utile per concedere ai vostri vestiti un aspetto molto più ordinato.

Il levapelucchi di casa Philips ha dalla sua parte numerose recensioni positive, soprattutto perché è in grado di rendere nuovi i maglioni così come tutto ciò che col tempo può mostrare qualche pelucco. Il prezzo arriva sorprendentemente ad un livello che nessuno si sarebbe aspettato: costa solo 10,99 € per chi decide di acquistarlo.

Togliere i pelucchi dai vostri indumenti non è mai stato così facile, ecco il pratico dispositivo di casa Philips in offerta

I vostri vecchi indumenti potrebbero tornare come nuovi grazie a questo pratico oggetto, il quale con una batteria interna in grado di roteare e di tagliare praticamente i pelucchi.

Tutto in plastica tranne per quanto riguarda la griglia che nasconde il rotore. Il prezzo è eccezionale grazie allo sconto del 27% che lo porta a 10,99 € per il pubblico.