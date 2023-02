WhatsApp, i TRE trucchi del 2023 sono strepitosi e segreti

Dopo aver notato la volontà di WhatsApp di raggiungere le più alte vette all’insegna delle funzioni più interessanti viste già su Telegram, c’è ancora dell’altro. Gli aggiornamenti che la celebre applicazione di messaggistica sta riportando non sono di certo all’altezza delle funzioni che diverse applicazioni di terze parti consentono di avere.

WhatsApp continua a rilasciare degli aggiornamenti ma questi trucchi non saranno mai utilizzabili se non con applicazioni di terze parti

Secondo quanto riportato infatti esistono tre applicazioni in grado di comportare dei miglioramenti, pur utilizzandole al di fuori di WhatsApp. La prima è Whats Tracker, quella che consente di spiare i movimenti delle persone in ogni orario, soprattutto quando si tratta di sapere il momento preciso in cui un utente decide di entrare su WhatsApp o di uscirne. Basterà scegliere una o più persone dalla propria rubrica, la quale si aprirà con l’applicazione in questione, per avere poi anche un report a fine giornata con tutti gli accessi e tutte le uscite.

Se siete poi dei tipi ansiosi ed avete paura che qualcuno possa cancellare dei messaggi prima che voi leggiate nella vostra chat, c’è WAMR. Si tratta di un ottimo applicativo utile per immagazzinare il contenuto di ogni notifica, in modo da rendervi conto di tutti i messaggi in arrivo, anche di quelli cancellati.

Infine se volete passare in osservati esiste un’applicazione davvero fantastica che prende il nome di Unseen. Questa include la possibilità di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi che vi arrivano, senza dover quindi essere online e soprattutto senza aggiornare l’ultimo accesso.