WhatsApp è una delle migliori applicazioni per Android e iOS, oltre che essere una soluzione su cui miliardi di utenti nel mondo fanno affidamento, nel momento in cui vogliono chattare con amici e parenti. La sola rivale del settore è Telegram, applicazione obiettivamente avanti anni luce in termini di funzioni integrate all’interno.

Proprio per questo motivo Whatsapp punta periodicamente a rilasciare specifici aggiornamenti, atti a ridurre al massimo il gap che si è venuto a creare nei confronti della rivale; tra le funzioni più recenti ed apprezzate non possiamo che annoverare la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, in altre parole l’utente può creare una chat con sé stesso, sulla quale inviare allegati o testo, per potervici accedere da qualsiasi altro dispositivo che si collegherà al medesimo account.

WhatsApp, quali sono le altre funzioni

Le funzioni effettivamente disponibili si sprecano, pochi sanno dell’esistenza di WhatsApp Web, la soluzione ideale per riuscire a chattare utilizzando il proprio notebook o PC desktop, senza dover continuamente accedere al dispositivo mobile. Il client è accessibile tramite il browser di casa, non richiede il pagamento di alcuna quota, né l’utilizzo di software accessori.

Discorso diverso per quanto riguarda WhatsApp Business, l’ottima funzione che permette ai consumatori di unire due numeri di telefono sullo stesso account, in modo ad esempio per poter godere del numero privato e lavorativo, senza dover necessariamente andare ad utilizzare due smartphone completamente differenti. Questo e molto altro ancora vi attende su WhatsApp, e voi li conoscevate?.