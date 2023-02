Volete acquistare uno smartwatch spendendo molto poco? ecco allora che potrete puntare direttamente sull’ottimo realme Watch 3, un device dalle ottime prestazioni e dal prezzo finale estremamente ridotto, poiché costa meno di 50 euro.

Smartwatch Realme Watch 3 in offerta, costa pochissimo

Il Realme Watch 3 è uno smartphone veramente molto economico, un prodotto che presenta un prezzo finale di soli 52,99 euro, grazie ad uno sconto effettivo del 24% sul valore originario di listino che corrispondeva esattamente a 69 euro (LINK PER ACQUISTARE).

Il modello in questione è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, senza differenze particolari tra Android e iOS, sebbene abbia un prezzo così tanto economico, presenta tutte le funzioni di base a cui siamo solitamente abituati, nello specifico è dotato di un ampio display touchscreen e completamente a colori da 1,8 pollici, con oltre 110 modalità di sport, misurazioni classiche (tra cui troviamo battito cardiaco e sonno), 100 quadranti tra cui poter scegliere, chiamate con bluetooth e percentuale di ossigeno nel sangue.

Il rapporto schermo/corpo è molto buono, pari al 67,5% (aumento del 35% rispetto alla precedente generazione), è possibile ricevere le notifiche da qualsiasi applicazione, senza vincoli o limitazioni, sebbene comunque l’interazione sia effettivamente limitata. Non mancano i classici respirazione, stress, variabilità della frequenza cardiaca, cronometro, timer o meteo. Per approfondire la conoscenza del prodotto in questione non dovete fare altro che aprire il link che abbiamo inserito nell’articolo, potrete acquistare il dispositivo a prezzo scontatissimo.