Purificatore d'aria contro POLVERE, polline e allergie in offerta a 19 euro

Per il vostro ambiente, soprattutto se siete allergici a più fattori, bisogna prendere delle precauzioni. In casa, soprattutto all’interno di un solo ambiente, potreste introdurre un purificatore, il quale fu godere di facoltà ottimali proprio per allietare le vostre giornate. Su Amazon c’è una grande offerta per un prezzo di 19,99 €.

Un purificatore d’aria disponibile su Amazon con la possibilità di ridurre del 99% le allergie a polvere, polline e tanto altro: il prezzo è di 19,99 €

Si tratta di un’offerta davvero eccezionale visto il grande sconto del 33%. Il prezzo di questo purificatore d’aria arriva quindi a 19,99 €, un’occasione vera e propria considerato il prezzo precedente di 29,99 €. Completare l’acquisto è un gioco da ragazzi, cosa che potrete fare direttamente su Amazon.

Il purificatore in questione gode di un sistema di filtraggio 4 in 1 estremamente efficace, il quale cattura il 99,97% delle particelle fini e degli allergeni, fino ad arrivare a 0,3 micron. Sono inclusi dunque polvere, forfora di animali domestici, fumo, muffe e anche il polline. Grazie alla presenza del filtro HEPA ai carboni attivi, non inquina, e depura le sostanze inquinanti nell’aria.

Questo modello è inoltre dotato di 3 velocità e può essere controllato tramite i comandi manuali. I controlli risultano presenti sulla parte superiore, e consentono di selezionare la velocità di aspirazione ma anche di accendere la luce notturna a LED.