La Postepay si conferma, stando alle preferenze degli utenti, come la migliore carta di credito ricaricabile in Italia. Milioni di cittadini, di qualsiasi età, hanno scelto questo strumento come punto di riferimento per i loro acquisti, sia per quelli effettuati nei negozi fisici sul territorio sia per quelli effettuati sui diversi marketplace online.

Postepay, il vantaggio della carta a costo zero

Nel tempo la Postepay si è evoluta ed oggi è disponibile in diverse versioni. Gli utenti possono, ad esempio, scegliere la versione Evolution, la carta che prevede un canone mensile di un euro e che garantisce anche un codice IBAN attraverso il quale sarà possibile inviare e ricevere bonifici o anche l’accredito di stipendio e pensione.

A questa versione si oppone la versione classica della Postepay che con un costo di 10 euro assicura la comodità di effettuare pagamenti online o nei negozi, oltre che la possibilità di trasferire soldi da una carta all’altra di Poste Italiane con la tecnologia P2P.

Nel novero delle opportunità garantire da Poste Italiane, da poco gli utenti possono scegliere anche una versione digitale di Postepay completamente a costo zero.

I vantaggi della Postepay Digital sono molteplici. In primo luogo, gli utenti possono richiedere il servizio di pagamento direttamente online, senza quindi andare in un ufficio di Poste Italiane. Al tempo stesso la carta è compatibile con i Wallet di Android e di iPhone, per effettuare pagamenti rapidi e sicuri sia online che nei negozi fisici.

Con la Postepay Digital, inoltre, sono garantiti tutti i vantaggi di una tradizionale carta, come la possibilità di prelevare denaro presso gli ATM, la possibilità di inviare denaro ad amici e parenti con il sistema P2P e la possibilità di associare la carta al sistema SPID.