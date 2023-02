Finalmente ci siamo. Nel corso delle ultime ore il sub brand di Xiaomi ha tolto i veli su ben due nuovi smartphone. Dopo numerose indiscrezioni, Poco X5 e Poco X5 Pro sono stati annunciati ufficialmente. Come di consueto, entrambi presentano un design originale e colorazioni inedite, come ad esempio quella gialla.

Poco annuncia ufficialmente i nuovi Poco X5 e Poco X5 Pro

Il sub brand Poco ha quindi svelato ben due nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Il primo è Poco X5. Quest’ultimo monta come processore il soc Snapdragon 695, già visto sullo scorso Poco X4 Pro. I tagli di memoria comprendono 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno.

La parte frontale è occupata da un display da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz e con una luminosità di picco di 1200 nits. Il comparto fotografico include tre sensori fotografici rispettivamente da 58, 8 e 2 MP. La batteria ha invece una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 33W.

Il fratello maggiore Poco X5 Pro monta invece come processore lo Snapdragon 778G, accompagnato anche qui da diversi tagli di memoria, sempre espandibili tramite scheda microSD. Anche qui troviamo un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+. Il refresh rate è da 120Hz ed ha inoltre un touch sampling rate di 240Hz.

Il comparto fotografico questa volta può vantare la presenza di un sensore principale da 108 MP. Quest’ultimo è accompagnato da un grandangolo da 8 MP e da un sensore macro da 2 MP. La batteria ha poi sempre una capienza di 5000 mah ma questa volta supporta la ricarica rapida da 67W.

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone Poco sono già disponibili all’acquisto anche in Italia. Poco X5 parte da un prezzo di 299,99€, mentre Poco X5 Pro parte da un prezzo di 349,99€.