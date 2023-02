Il prossimo 22 febbraio 2023 debutterà ufficialmente il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony, ovvero il nuovo PlayStation VR2. Con quest’ultimo sarà possibile giocare a ben 114 videogiochi, già annunciato dal colosso giapponese Sony. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato pubblicato in rete un video di appena 6 minuti che mostra tutti questi videogiochi.

PlayStation VR2, ecco i 114 videogiochi compatibili in un breve video

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato nel web un video della durata di appena 6 minuti in cui vengono mostrati tutti i videogiochi che debutteranno per il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony. In particolare, il video non è ufficiale ma è stato realizzato e pubblicato dal canale YouTube denominato PSVR2 Without Parole. Un video che, nonostante sia molto breve, mostra piccoli frammenti di tutti e 114 videogiochi per il nuovo PlayStation VR2.

Il video in questione è stato apprezzato talmente tanto che è stato condiviso sul social network Twitter da Yoshida, Head of PlayStation India. Un video quindi interessante e che ci rivela, seppur per brevissimi secondi, tutti i nuovi videogiochi per il nuovo visore per la PS5. Ricordiamo comunque che il colosso giapponese Sony ha già annunciato poco tempo fa anche i videogiochi del precedente visore PlayStation VR compatibili con il nuovo visore.

In particolare, i videogiochi compatibili con il nuovo modello sono sei: <span;>After The Fall, Hello Neighbor VR: Search and Rescue, Light Brigade, No Man’s Sky, Pistol Whip e Zenith: The Last City. Verrà rilasciato un upgrade dedicato totalmente gratuito che permetterà di utilizzare il nuovo visore con questi videogiochi.