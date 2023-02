Una ricerca condotta da NordPass rivela che, nonostante le raccomandazioni degli esperti di sicurezza informatica, gli italiani ricorrono ancora alle canzoni del Festival di Sanremo per creare le loro password. La canzone “CiaoCiao” de La Rappresentante di Lista, cantata a Sanremo 2022, è addirittura al 7° posto nella classifica delle password più diffuse in Italia, con ben 3.566 utenti.

Altri brani popolari sono “Vaffanculo” di Marco Masini (1.547), “Aurora” di Eros Ramazzotti (1.088), “Farfalla” di Sangiovanni (845) e “Angelo” (704). Anche i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo sono stati trovati tra le password più comuni nel 2022. “Francesco” è stato usato da 2.358 utenti, seguito da “Andrea” (2.240), “Chiara” (1.894), “Giorgia” (1.508), “Simone” (1.447), “Alessandra” (1.234), “Riccardo” (1.220) e “Lorenzo” (1.188). Uno degli esperti di sicurezza informatica di NordVPN, Cristian Gianni, ha dichiarato: “Queste password possono essere decifrate quasi all’istante: è questo il problema principale.

Password: il Festival di Sanremo mette a rischio migliaia di utenti

Nonostante sia bello supportare il proprio artista preferito e la sua canzone, non è consigliabile estendere quel supporto alle password, poiché questo potrebbe compromettere seriamente la sicurezza dell’account”. Per proteggere adeguatamente i propri account, Gianni consiglia di aggiornare le password, utilizzarne di univoche e complesse, impiegare un generatore di password e un password manager e, se possibile, l’autenticazione a due fattori.

NordVPN è un servizio di rete privata virtuale (VPN) sicuro, semplice da usare e con prezzi competitivi. Grazie alle sue tecnologie avanzate, come la doppia crittografia VPN, Onion Over VPN e Threat Protection, offre privacy senza tracciamento e protegge gli utenti da siti web, malware, tracker e annunci malevoli. NordVPN è disponibile in più di 60 paesi, con oltre 5.000 server.