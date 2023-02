Notebook HP con processore i3 in OFFERTA a 379 euro su Amazon

Stanno arrivando le offerte che tutti aspettavano, quelle che riguardano la tecnologia più interessante. I computer in assoluto sono gli oggetti di questa categoria che più di tutti stanno provocando scalpore visti i prezzi più bassi del solito. Rispetto ad un anno fa, le cose sembrano essere nettamente migliorate come dimostra questa volta un’offerta clamorosa in merito ad un notebook di HP.

Quando si scava tra le varie offerte nel mondo e-commerce, si finisce sempre per utilizzare Amazon. Le garanzie che fornisce il sito sono infatti ineguagliabili da parte di tutti gli altri colossi, i quali possono solo restare a guardare. L’esempio arriva anche questa volta nel caso di un notebook in vendita ad un prezzo straordinario.

L’esemplare di casa HP costa 379 € ed include delle specifiche davvero interessanti per chi cerca un buon compromesso tra qualità e prezzo. Ricordiamo che il dispositivo in questione possiede una memoria interna da 256 giga di tipo SSD, un processore i3-1115G4 e 8 giga di memoria RAM. Il display ha un’ampiezza da 15,6″ con risoluzione in full HD. Per completare l’acquisto, bisognerà solo aggiungere al proprio carrello Amazon il computer.