Lidl entra di diritto nell’Olimpo dei migliori supermercati d’Italia, almeno per quanto riguarda gli ottimi sconti che l’azienda è stata in grado di lanciare nel periodo corrente, mettendo a disposizione di tutti gli utenti, una serie di prezzi incredibilmente più bassi del normale.

Accedere alle offerte è possibile recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze particolari o vincoli regionali da segnalare, gli utenti risparmiano su tutto, l’unico appunto da fare riguarda le scorte disponibili in negozio, potrebbero risultare essere limitate, e quindi terminare prima della scadenza della campagna.

Se volete ricevere le offerte Amazon in esclusiva assoluta sul vostro smartphone, non perdetevi i coupon gratis che trovate a questo indirizzo.

Lidl, scoperti nuovi sconti in esclusiva

Il volantino Lidl di questa settimana torna ad essere votato al fai-da-te, risultano difatti essere disponibili una sega a nastro per metallo, in vendita a 129 euro, passando anche per la motosega a benzina, disponibile a 99 euro, oppure trapano a colonna con regolazione del numero di giri elettrica, il cui prezzo si aggira attorno ai 119 euro, senza dimenticarsi dei prodotti più economici. Possiamo annoverare il generatore di aria calda a 29 euro, come anche il blocco di levigatura diamantato da 11,99 euro, oppure la lampada da lavoro ricaricabile, il cui prezzo è di 14,99 euro.

A questi dispositivi l’utente potrà abbinare anche una serie di indumenti appositamente pensati e studiati per l’occasione, come la giacca in pile, il gilet da lavoro, la giacca da lavoro, i pantaloni da lavoro, gli occhiali protettivi (costano solo 3 euro), la cuffia, il borsello o il marsupio (il suo prezzo è di 9,99 euro).