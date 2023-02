I clienti di Iliad hanno sempre grandi possibilità di scelte, ora non più esclusivamente sul fronte della telefonia mobile. Il gestore francese, infatti, rappresenta oggi una grande certezza anche per la telefonia fissa, grazie alla sua prima tariffa low cost con la Fibra ottica.

Gli abbonati, nel dettaglio, possono scegliere la promozione Iliad Box. Il pacchetto a disposizione degli abbonati prevede connessione senza limiti sino a 4 Gbps con la tecnologia della Fibra ottica e consumi infiniti per le telefonate sul suolo nazionale.

Iliad, la doppia promo con 150 Giga e Fibra ottica

Oltre alla Fibra ottica, i clienti di Iliad possono anche scegliere di associare la ricaricabile sempre molto vantaggiosa, Giga 150. Dopo qualche settimana di stop, il provider ha riportato in auge nei suoi listini la promozione più popolare tra il pubblico con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per navigare in internet. Il costo per gli utenti sarà sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre al costo mensile per il rinnovo della tariffa gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Nel mese di febbraio c’è un vantaggio extra per chi sceglie la doppia promozione. La Fibra ottica con la ricaricabile di telefonia mobile costerà solo 29,99 euro al mese a tempo indeterminato . In caso contrario la promo per la Fibra ottica i clienti pagheranno un costo di 24,99 euro al mese.