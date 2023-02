La prima settimana di febbraio è ormai terminata e l’operatore francese Iliad continua a proporre alcune offerte davvero molto interessanti. Sul sito ufficiale Iliad risulta ancora disponibile, anzitutto, il piano Giga 100 da 7,99 euro al mese.

Lo abbiamo già analizzato a inizio gennaio in occasione del ritorno sul portale dell’operatore di Benedetto Levi ma andiamo a scoprire insieme tutti gli altri dettagli.

Iliad continua a proporre le proprie offerte

L’offerta da 7,99 euro comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. In Roaming all’interno dell’Unione Europea l’operatore per questa offerta mette a disposizione 8 GB di traffico.

Il piano più economico resta anche a febbraio Iliad Voce da 4,99 euro al mese, il quale include chiamate e messaggi senza limiti e appena 40 Mega di Internet, utili solo per casi di stretta necessità. L’unica alternativa ulteriore resta Giga 150 da 9,99 euro al mese che comprende minuti e messaggi illimitati oltre a 150 Giga anche in 5G nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili.

Infine, Iliad Dati 300 da 13,99 euro al mese resta ancora disponibile per tutti coloro che hanno bisogno soltanto della rete mobile in grandi quantità. L’operatore, in questo caso, garantisce la navigazione soltanto fino al 4G. I prezzi mensili di tutte le promozioni citati sono fissi “per sempre” e l’attivazione costa soltanto 9,99 euro una tantum. Per maggiori dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.