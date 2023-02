Apple Watch SE, ancora meglio di seconda generazione, è uno dei wearable più amati e richiesti dal pubblico italiano e mondiale, la migliore occasione per riuscire ad entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, godendo di ottime prestazioni, senza spendere cifre eccessive.

Su Amazon i prezzi sono decisamente più bassi del normale, si possono trovare coupon gratis e offerte esclusive solo ed esclusivamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, se volete approfittare di questi sconti, aprite subito questo link.

Apple Watch SE, la nuova offerta è molto speciale

Apple Watch SE, nel nostro caso di seconda generazione, rappresenta a tutti gli effetti la versione “low cost” dello smartwatch di Apple, un prodotto eccellente sotto molteplici aspetti, che riduce alcune specifiche, mantenendo inalterate le prestazioni. Il modello attualmente in promozione è la versione più completa, infatti corrisponde al 44 millimetri (che identifica la diagonale del display) con connettività GPS + cellular (ovvero è possibile utilizzare l’eSIM per collegarsi alla rete senza smartphone).

Il prezzo attuale di listino corrisponde esattamente a 399 euro, con la promozione attivata proprio in questi giorni, la spesa finale che l’utente andrà effettivamente a sostenere risulta essere scontata del 6%, per una cifra di soli 375 euro (CLICCATE QUI per l’acquisto).

Non mancano tutte le funzioni di base che caratterizzano gli Apple Watch, come il rilevamento cadute, la misurazione del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, senza dimenticarsi delle misurazioni classiche, della connettività cellulare senza smartphone, della presenza di microfono e altoparlante, e comunque di un processore che, secondo quanto dichiarato da Apple, dovrebbe essere più veloce del 20% rispetto al modello precedente.