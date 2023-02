Un Apple iPhone 14 ad un prezzo folle solamente per poco tempo, questa è la nuova bellissima promozione disponibile su Amazon, con la quale gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcune ottime chances di risparmio, anche su modelli comunque molto recenti.

Acquistate in sconto il nuovo Apple iPhone 14

Tessere le lodi di Apple iPhone 14 è quasi superfluo, è sicuramente lo smartphone del momento, il prodotto più desiderato dal pubblico italiano e mondiale, alla pari forse del Galaxy S23. Il modello oggi disponibile su Amazon a prezzo scontato è la variante da 128GB, la base per intenderci, nella colorazione Azzurro Sierra.

Il listino, come ben sapete, si aggira attorno ai 1029 euro, ma grazie ad amazon ed il suo sconto del 13%, il prezzo finale sarà precisamente di soli 897 euro, ma per un brevissimo periodo (ACQUISTATELO QUI). La variante è distribuita con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, ricordiamo infatti che gli aggiornamenti sono sempre rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Nel caso in cui non conosciate a fondo Apple iPhone 14, ricordiamo essere dotato di un ampio display da 6,1 pollici, un Super Retina XDR, con doppia fotocamera posteriore, batteria dalla lunga autonomia (fino a 20 ore di utilizzo in riproduzione video), processore A15 Bionic, rilevamento di incidenti, ma senza la possibilità di espandere la memoria interna (come in tutti gli iPhone).