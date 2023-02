Secondo le ultime indiscrezioni il colosso Apple ha intenzione di lanciare la seconda generazione di AirPods Max l’anno prossimo, ovvero nel 2024.

Apple ha lanciato la prima generazione di AirPods Max nell’oramai lontano dicembre 2020. Dopo un debutto turbolento dovuto alle critiche sul prezzo eccessivo. Scopriamo insieme qualche dettaglio sul nuovo modello.

Apple AirPods Max di 2° generazione: in arrivo nel 2024

A sganciare la bomba in merito alle nuove cuffie Apple, il noto analista Ming-Chi Kuo. Questo ha dichiarato che Apple avvierà, nella seconda metà del 2024, la produzione massiva di ben 3 device audio: AirPods Max di seconda generazione, AirPods Lite, modello low-cost di auricolari wireless, HomePod mini di seconda generazione.

Tutti e tre i dispositivi dovrebbero debuttare sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Ebbene sì, c’è ancora da aspettare un bel po’ prima di poter mettere le mani su un nuovo modello di AirPods Max. Se, però, può farvi piacere, c’è un rumor che sta girando che vede Apple lanciare una nuova gamma di AirPods Max di prima generazione in nuove colorazioni.

Non si tratta di un nuovo prodotto, ovviamente, ma di una piccola ventata di aria fresca per un device che non viene aggiornato da oramai troppo tempo. Speriamo, almeno, che l’attesa sarà ripagata adeguatamente. Questo però lo scopriremo solamente tra un po’ di tempo!.