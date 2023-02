WindTRE, brutta sorpresa per gli utenti con la rimodulazione da 2 euro in arrivo

Dopo aver visto tante nuove offerte arrivare soprattutto durante la fine dello scorso 2022, sembra che il prossimo periodo non sarà proprio ideale per gli utenti di WindTRE. Il costo del mondo della telefonia, soprattutto in ambito mobile, si sta apprestando a riportare alcuni cambiamenti che riguardano i prezzi delle offerte già attive sui numeri dei propri clienti.

WindTRE: arriva la nuova rimodulazione che colpirà gli utenti a partire dal prossimo mese di marzo 2023, ecco in cosa consiste

Gli utenti che fanno parte del gruppo di clienti su rete mobile in casa WindTRE dovranno subire a partire dalla metà del mese di marzo una novità non di certo gradevole. Si tratta di una nuova rimodulazione, la quale come quella che è entrata in vigore durante le scorse settimane, prevede un aumento del costo mensile delle offerte. Inoltre verrà introdotta anche la clausola ISTAT, con la quale dal prossimo 2024 ci sarà un adeguamento dei prezzi che variano in base all’inflazione. A renderlo noto è stato proprio l’operatore lo scorso 1 febbraio, tramite un’informativa che è stata destinata alla sezione WindTRE Informa.

Tutti i clienti che verranno interessati dalle nuove modifiche unilaterale del contratto, riceveranno una comunicazione tramite messaggio, il tutto sempre dal 1 febbraio scorso. È stato già accennato in precedenza che questa nuova modifica sarà molto simile a quella entrata in vigore dei rinnovi successivi allo scorso 13 gennaio 2023. Tutto ciò perché è previsto un aumento del costo mensile ma anche la possibilità di aumentare il bundle dei giga in loro possesso, il tutto inviando un SMS.