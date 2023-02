La Securities and Exchange Commission sta ampliando la sua indagine sull’uso di WhatsApp da parte di Wall Street, secondo Bloomberg.

La SEC ha chiesto a diverse aziende, tra cui Point72 Asset Management e Citadel, di esaminare i telefoni di alcuni dei loro dipendenti per trovare prove di rapporti commerciali effettuati su WhatsApp e altri canali non approvati.

La SEC ha precedentemente chiesto dettagli sulle politiche degli hedge fund sull’archiviazione di testi ed e-mail dei dipendenti, ma ora chiede alle aziende di fare copie di alcuni telefoni e rivedere i dettagli.

La mossa sta incontrando la resistenza del settore, con i gruppi commerciali che scrivono al presidente della SEC Gary Gensler sollevando “gravi implicazioni sulla privacy“, sull’esposizione di informazioni sanitarie e finanziarie, afferma Bloomberg.

L’anno scorso, la SEC ha multato un gruppo delle principali banche di Wall Street per un totale di oltre 1 miliardo di dollari per l’uso da parte di trader e broker di servizi di messaggistica personale per discutere termini di investimento, riunioni con clienti e altre attività.

Un atto che va contro la privacy?

Fare copie dei telefoni delle persone comporta rischi di violazione dei dati e di esporre informazioni altamente personali, comprese informazioni sanitarie e finanziarie, o password, secondo la lettera, che è stata firmata dalla Managed Funds Association, dall’Investment Company Institute, dall’American Investment Council e dalla Camera degli Stati Uniti del Commercio, tra gli altri.

In generale, i gestori di fondi devono affrontare regole di conservazione dei registri SEC meno estese rispetto agli intermediari. Ma le società di investimento, come le banche, sono tenute a monitorare le comunicazioni che coinvolgono la loro attività per scongiurare comportamenti impropri.

I gruppi commerciali hanno sostenuto che la SEC stava esagerando nella sua richiesta. Il regolatore, hanno detto, stava cercando di mantenere impropriamente i consulenti per gli investimenti su uno standard destinato ai broker e non ai gestori di denaro.