Tre Prese SMART Meros in offerta su Amazon a prezzo BOMBA

Un piccolo assaggio di domotica all’interno del proprio ambiente domestico potrebbe essere fornito dai tanti oggetti che Amazon vende. Tra questi ci sono oggi tre prese smart del marchio celebre meross, il quale propone una grande alternativa a situazioni molto più costose.

Prese smart che si collegano anche ad Alexa disponibile su Amazon ad un prezzo straordinario: ecco la promo

Le prese smart in questione sono di tipo Wi-Fi e sono in grado di monitorare l’energia. Si tratta di tre pezzi, i quali vengono proposti in offerta a meno di 11 € l’uno, per un prezzo totale di 32,29 € grazie allo sconto del 15%. Per completare l’acquisto dovete solo aggiungere le prese al carrello.

Le meross smart plug analizzano il consumo energetico in tempo reale e registrano lo storico del dispositivo che è connesso. Possono inoltre controllare in tutta tranquillità da qualsiasi parte in cui vi troviate lo stato dei dispositivi in collegamento. Sarà quindi possibile spegnere i dispositivi a distanza risparmiando quindi tanta energia qualora vi accorgeste di non doverli utilizzare nelle prossime ore.

Il controllo da remoto è una grande opportunità: potete regolare gli elettrodomestici da qualsiasi posto tramite l’app ufficiale meross, accendendo e spegnendo ad esempio gli elettrodomestici in maniera tempestiva. Meross smart plug funziona con Amazon Alexa, Google Home.