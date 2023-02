Nel 2007, Karen Green, responsabile delle vendite, è stata promossa a una nuova posizione e, di conseguenza, si è trovata in corsa per ottenere una tecnologia innovativa che all’epoca era all’avanguardia. Nonostante ciò, l’aveva collocata in una posizione diversa. Poiché all’epoca l’iPhone era compatibile solo con AT&T e la donna aveva già un contratto telefonico attivo con la compagnia di telecomunicazioni Verizon, ha preferito continuare a usare il telefono che aveva già piuttosto che cambiare operatore e rischiare di perdere il suo numero.

Questo ci aggiorna sulla situazione attuale. Esistono molti telefoni costosi, ma ad agosto e ottobre dello scorso anno due dei primi iPhone sono stati venduti all’asta negli Stati Uniti per un prezzo rispettivamente di 35.000 e 39.000 dollari.

Gli smartphone Apple valgono di più

Attualmente Green sta lavorando per avviare un negozio di tatuaggi e, insieme al suo partner, si reca in una serie di luoghi diversi in tutto il mondo. Ha un disperato bisogno di denaro e la soluzione potrebbe essere l’acquisto di un iPhone: “Se potessi aspettare altri 10 anni, lo farei sicuramente”. L’unico motivo per cui sto vendendo il telefono è perché ho bisogno di soldi per il negozio”.

Dopodiché la donna prende contatto con LCG Auctions, la società incaricata di organizzare la vendita del bene. Ci sono anche altre persone simili a lei. Tuttavia, come spiega il fondatore dell’azienda, Mark Montero, a Business Insider, “quello di Karen era un oggetto unico con una storia meravigliosa alle spalle”. Questa inaspettata ondata di denaro ha spinto molti individui a vendere i loro iPhone indesiderati all’azienda.

Se siete in possesso dei primi modelli di iPhone, magari ancora nella loro scatola originale e sigillati, potreste informarvi sui loro prezzi di vendita.