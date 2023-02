La maggior parte dei penny vale 1 centesimo, ma per i collezionisti di monete alcuni valgono più del loro peso in oro.

All’inizio di quest’anno, un penny dall’aspetto ordinario ha fatto notizia quando è stato trovato tra i possedimenti di un uomo di nome Don Lutes. Il centesimo Lincoln in bronzo del 1943 ha attirato quasi 30 offerte ed è stato venduto per 204.000 dollari a gennaio, secondo Heritage Auctions, l’organizzazione che ha condotto la vendita.

“L’allora sedicenne Lutes ricevette in cambio il penny color rame nella mensa del suo liceo nel 1947“, ha detto a CNBC Make It David Stone, un catalogatore di monete per Heritage.

Lutes ha posseduto la moneta fino alla sua morte nel 2018. In cattive condizioni di salute, l’ha consegnata a Heritage. I proventi della vendita sono andati al Berkshire Athenaeum nella sua città natale di Pittsfield, nel Massachusetts, secondo la casa d’aste con sede a Dallas.

Ha raggiunto cifre assurde

“Le monete da un centesimo sono in circolazione dall’inizio del sistema monetario statunitense“, ha detto Stone. “Diversi prototipi per il centesimo furono prodotti nel 1792, incluso il grande centesimo di betulla.”

Il più famoso centesimo di betulla del 1792 è stato venduto a un’asta Heritage nel 2015 per quasi 2,6 milioni, rendendolo il più pagato per un pezzo da un centesimo all’asta, ha detto.

Il valore di un centesimo dipende dalla sua qualità e rarità. Sono stati scoperti solo una manciata di questi penny di bronzo, compreso quello trovato da Lutes. “Il centesimo Lincoln più prezioso è stato venduto privatamente nel 2010 per 1,7 milioni di dollari“, ha affermato Stone.