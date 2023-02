operatori-telefonici-un-nuovo-provider-di-telefonia-e-internet-arriva-in-italia

Chi risiede in zone rurali o in luoghi in cui il segnale di telefonia mobile, internet o televisione digitale è debole o inesistente, potrebbe presto avere una buona notizia da festeggiare nel settore informatico. Con la costituzione di Zefiro Net, una collaborazione tra Iliad e Windtre, il segnale potrà ora arrivare anche nelle zone meno popolate della nostra nazione.

Con questa operazione, sancita dalle istituzioni e dalle rispettive autorità, Iliad e Windtre hanno scelto di lavorare in sinergia per accelerare lo sviluppo delle reti di telefonia mobile, comprese quelle 5G, con evidenti benefici in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga per gli abitanti delle regioni in cui la nuova Zafiro Net andrà a operare.

Zefiro Net fa parte di una joint venture

Zefiro Net ha acquistato l’infrastruttura fisica che consente la fornitura di servizi radiomobili in un’area in cui vive circa il 26,8% della popolazione italiana ed è anche responsabile della sua amministrazione tecnica per conto dei due partner. Con evidenti ricadute sul settore imprenditoriale e non solo. In realtà, questa “apertura” permetterà di estendere lo smart working, ovunque sia possibile, a tutti coloro che, proprio perché vivono in località leggermente fuori dalle città, lo ritenevano inimmaginabile e dovevano impiegare molto tempo per recarsi in ufficio.

L’operatore di telecomunicazioni storico in Italia è Windtre. La sua nuova rete mobile ha una copertura eccezionale e un’infrastruttura all’avanguardia ed è di proprietà del conglomerato internazionale CK Hutchison Holdings Limited. L’azienda si sta inoltre dedicando alla realizzazione di servizi di connessione a banda ultralarga basati su fibra ottica e FWA su tutto il territorio nazionale. E ora, con l’introduzione di “Windtre Luce&gas”, si sta facendo largo anche nel competitivo settore dell’energia.

Il Gruppo Iliad, di cui Iliad fa parte, è il sesto operatore mobile in Europa. Dalla sua introduzione sul mercato italiano nel 2018, Iliad ha trasformato da sola il settore della telefonia mobile nel Paese. La fibra e il router, chiamati Iliadbox, sono stati introdotti da Iliad nel mercato della rete fissa nel gennaio 2022.