OnePlus terrà ormai a breve un importante evento di presentazione. Sarà annunciato anche il nuovo smartphone noto come OnePlus Ace 2. Quest’ultimo dovrebbe essere la versione cinese dello scorso OnePlus 11R. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda da ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti le specifiche tecniche.

OnePlus Ace 2, l’azienda rivela ulteriori dettagli prima del debutto

Nel corso delle ultime ore l’azienda cinese OnePlus ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche del prossimo OnePlus Ace 2. Secondo quanto rivelato dall’azienda, il nuovo device sarà alimentato dal soc di fascia alta di Qualcomm dello scorso anno, ovvero il soc Snapdragon 8+ Gen 1.

Oltre a questo, l’azienda ha rivelato che sarà anche presente il chip denominato Oppo Super VOOC S. Quest’ultimo sarà indispensabile per far durare di più la batteria e per preservarla nel tempo. Anche il display sarà molto curato e sarà supportato dalla presenza di un ulteriore chip. Questo chip migliorerà il refresh rate dello smartphone e anche tanto altro.

Anche l’autonomia di questo smartphone sarà notevole. Il nuovo device monterà infatti una batteria con una capienza di ben 5000 mah e sarà inoltre in grado di supportare la ricarica rapida da 100W. Dal punto di vista estetico, il nuovo OnePlus Ace 2 prenderà in prestito le linee estetiche del fratello maggiore OnePlus 11. Di conseguenza avremo sul frontale un ampio display. Sul posteriore, invece, spiccherà un modulo fotografico di forma circolare dove sadann collocati i vari sensori fotografici. Proprio il comparto fotografico, però, sarà meno prestigioso, dato che non sarà presente la collaborazione con Hasselblad.