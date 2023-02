MediaWorld da impazzire nel volantino che tutti stavano aspettando, arriva infatti la campagna promozionale più in voga del momento, con la possibilità di approfittare di una serie di ottime promozioni che riducono di molto la spesa finale effettivamente da sostenere.

Il volantino è pronto per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente su tutto, con la possibilità comunque di pensare di spendere molto poco, avendo difatti la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione.

MediaWorld, i nuovi sconti sono paurosi

Per festeggiare San Valentino, MediaWorld ha deciso di attivare una promozione molto interessante, in cui scontare alcuni dei migliori dispositivi in commercio, e mettendoli a disposizione degli utenti fino al 12 febbraio. Osservando da vicino il segmento mobile, notiamo la presenza del top di gamma di casa Apple, quale è iPhone 13 Pro, acquistabile a 1339 euro, passando anche per modelli con sistema operativo Android e decisamente più economici, come Galaxy A33 a 389 euro, come anche Xiaomi redmi 10 2022 a 179 euro, oppure il bellissimo Google Pixel 6A, il cui prezzo è comunque di 382 euro.

Non manca anche un piccolo accenno alla fascia alta Android, gli utenti possono difatti pensare di mettere le mani sul bellissimo Galaxy S22, il cui prezzo è di 879 euro, una cifra di tutto rispetto, sebbene comunque sul mercato abbiano fatto la propria i comparsi i modelli immediatamente più recenti, andando indubbiamente a svalutarlo.