Il fondatore di MoneySavingExpert ha avvertito i suoi follower su Twitter di non fornire una falsa lettura del contatore prima dell’aumento del prezzo massimo poiché si tratta di commettere una frode.

Il prezzo massimo dell’energia aumenterà il 1 aprile per molti cittadini in Inghilterra, il che significa che i fornitori possono addebitare di più per gas ed elettricità.

Vedrà aumentare in media i prezzi dell’energia di quasi 700 sterline, poiché il tetto massimo sulle bollette aumenterà da 1.277 sterline a 1.971 sterline (circa 2200 euro).

Circa 22 milioni di famiglie ora usufruiscono di tariffe variabili standard soggette al massimale di prezzo, ma l’importo esatto che aumenterà la tua bolletta dipenderà da quanto utilizzi.

Martin in precedenza aveva affermato che le persone dovrebbero leggere il contatore appena prima dell’aumento dei prezzi per evitare di pagare più del necessario.

Anche all’estero usano lo stesso trucco

Ha detto che prendere la lettura del contatore il giorno prima dell’aumento del 31 marzo “disegnerà una linea nella sabbia” tra l’energia che hai usato al tasso attuale e il tasso più alto dal 1 aprile.

Una lettura accurata del contatore significa che è più probabile che ti venga addebitato ciò che stai effettivamente utilizzando piuttosto che gli importi stimati.

Tuttavia, ha avvertito che le persone non dovrebbero fornire false letture del contatore per ottenere prezzi più convenienti dopo l’aumento delle bollette in aprile.

Sul sito Web di Crown Energy, si legge: “La frode del contatore del gas comporta l’elusione o la falsificazione del dispositivo. La manomissione inganna effettivamente il contatore in quanto fornisce risultati falsi.”

Lo stesso può valere per i contatori elettrici e fornire false letture potrebbe comportare una multa o addirittura la reclusione.