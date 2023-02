Uno dei maggiori problemi con cui le famiglie italiane devono tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio che la crisi energetica che sta colpendo la nostra nazione così come tutto il resto d’Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina ha infatti portato ad un aumento del prezzo della materia energia davvero senza precedenti, tutto ciò ha portato ad una corsa al rincaro delle bollette che ha messo a dura prova tutti i nuclei familiari italiani.

Anche i carburanti non sono stati risparmiati da questo caro vita, il prezzo al dettaglio di benzina e diesel è infatti schizzato alle stelle al punto che il governo italiano è dovuto intervenire rimuovendo le accise in modo da calmierare i prezzi per non portare alla saturazione tutti i cittadini della nostra penisola.

All’interno di questo contesto decisamente complesso da gestire c’è però chi ha pensato bene di provare a guadagnare per le paure di tutti i cittadini diffondendo comunicazioni di phishing ad hoc per il contesto.

Phishing a nome di Enel Energia

Il nuovo sms di fishing che sta colpendo gli utenti italiani e ribadisce perfettamente il concetto, quest’ultimo avvisa l’utente di un’anomalia con i pagamenti spacciandosi al nome di Enel energia, quadrante del tutto decisamente pericoloso sta il fatto che al posto dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome e anche nel vostro indirizzo mail, elementi che faranno sembrare il tutto decisamente molto veritiero aumentando il rischio di cascare nel tranello.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore è quello di cestinare l’sms non appena riconosciuto.