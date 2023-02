Iliad nel mese di febbraio ha deciso di riproporre per i suoi clienti la tariffa speciale chiamata Giga 150. Dopo un inizio anno caratterizzato dalla promozione Flash 120, il provider francese ha deciso di affidarsi a quella che gli addetti ai lavori hanno coronato come la migliore promozione nel campo della telefonia mobile in Italia.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

Il pacchetto per gli utenti che si affidano alla Giga 150 è lo stesso del recente passato. Il costo di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni mese con gli abbonati che riceveranno consumi senza limiti per effettuare chiamate ed inviare SMS con 150 Giga per la navigazione di rete. La tecnologia 5G, inoltre, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per il pubblico.

Proprio il 5G rappresenterà la vera punta di diamante di Iliad nel 2023, con il gestore che andrà ad ampliare quella che già è un’ottima copertura su tutto il suolo nazionale.

In linea con investimenti sempre più ingenti verso il 5G, questo sviluppo di Iliad porterà però a delle conseguenze. Seguendo anche l’operato di altri provider, anche i clienti di Iliad a breve dovranno dire addio definitivamente al 3G: il processo di dismissione per le vecchie reti internet è già stato messo in programma.

Al netto di un addio annunciato al 3G, Iliad garantirà comunque la continuità del servizio. Almeno sino a quando non vi sarà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.