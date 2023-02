Un hub USB è uno strumento ideale per estendere la dotazione di porte del vostro notebook/PC desktop di casa, soluzione a cui tantissimi stanno facendo riferimento nel corso degli ultimi mesi, proprio per la decisione dei produttori di ridurre all’osso il numero di porte di default.

Hub USB, il migliore prodotto al prezzo più basso

La bomba Amazon arriva proprio in un periodo in cui gli utenti stanno cercando in tutti i modi di risparmiare al massimo, senza rinunce particolari. Il modello di cui vi parliamo è prodotto da Orico, azienda leader nel settore, e propone 4 porte USB 3.0, da collegare fisicamente ad una porta USB-C, mediante il cavo incluso in confezione, la cui lunghezza è comunque molto ridotta, pari a 30 centimetri. La compatibilità è estesa a qualsiasi dispositivo in commercio, segnaliamo infatti che può essere collegato ad un notebook, ma anche ad uno smartphone, data la possibilità di utilizzo con sistema operativo Android.

Il prezzo è fortemente più basso di quanto avreste mai immaginato, poiché parte da un listino di 10,99 euro, ma grazie alla promozione attivata proprio in questi giorni, gli utenti lo potranno pagare solamente 5,49 euro (con uno sconto effettivo del 50%). Se volete acquistarlo, premete qui. La spedizione viene gestita da Amazon, per questo motivo la consegna è prevista entro pochissimi giorni dall’effettiva spedizione del prodotto stesso.