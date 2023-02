Il prossimo 27 febbraio 2023 il produttore cinese Honor presenterà durante la fiera mondiale del Mobile World Congress la nuova serie di smartphone top di gamma Honor Magic 5. A quanto pare, però, l’azienda potrebbe svelare a breve anche i dettagli di un’altra serie di smartphone, ovvero i prossimi Honor 90. Secondo quanto è emerso in queste ore, questi nuovi device saranno annunciati a maggio.

Honor annuncerà fra qualche mese anche i nuovi Honor 90

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete alcuni dettagli riguardanti una nuova serie di smartphone. Si tratta della prossima serie denominata Honor 90. In queste ore è stata pubblicata sul noto social cinese Weibo un’immagine teaser ufficiale.



Secondo quanto riportato su questo teaser, i nuovi smartphone del produttore cinese saranno annunciati ufficialmente durante il mese di maggio 2023. Una delle peculiarità di questa serie sarà la cura per il comparto fotografico. Come novità, infatti, tutti gli smartphone saranno dotati della stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo permetterà di avere video più stabili e non solo.

Insomma, questi sono i primi dettagli della prossima serie di smartphone Honor 90. Fino alla presentazione ufficiale prevista a maggio c’è ancora del tempo, quindi emergeranno senz’altro nuovi dettagli interessanti. Ricordiamo comunque che durante il Mobile World Congress l’azienda annuncerà la nuova serie di smartphone Honor Magic 5. Ad alimentare tutti i device di questa nuova serie top di gamma dovrebbero esserci a bordo il soc Snapdragon 8 Gen 2. I modelli annunciati dovrebbero essere almeno quattro, ovvero Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 5 Prestige Edition e Honor Magic 5 Lite.