In occasione della festa degli innamorati del prossimo 14 febbraio 2023, anche l’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di lanciare una promozione ad hoc.

La promozione in questione è stata denominata “ho. il batticuore” e permette di ottenere uno sconto su PhotoSi, sito dove si possono stampare foto su carta, fotolibri, quadri, puzzle e molto altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia la promozione di San Valentino

Nel dettaglio, si tratta di uno sconto del 40% da utilizzare sull’applicazione ufficiale o sul sito PhotoSì, in particolare su una spesa minima di 20 euro. Il codice promozionale “HB40”, utilizzabile una sola volta dal 2 Febbraio al 16 Marzo 2023, viene erogato tramite mail o SMS, non è trasferibile e non può essere convertito in denaro.

Si specifica inoltre che lo sconto è valido su tutti i prodotti presenti sul sito o sull’applicazione PhotoSì, non è cumulabile con altre promozioni in corso e non è frazionabile. Per quanto riguarda il nuovo sticker “ho. Il Batticuore” dedicato a San Valentino, in questo caso ai clienti non viene assegnato alcun punto, ma come detto si ottiene uno sconto per PhotoSì. Per riscattare lo sticker, di tipologia Editoriale e quindi già sbloccato di default, è sufficiente rispondere a una domanda che chiede semplicemente cosa è San Valentino.

Una volta data la risposta corretta, per terminare di riscattare lo sticker, ho. Mobile chiede di rispondere anche a un breve questionario senza risposte corrette o sbagliate, ma solo per ricevere un parere. In questo caso, al cliente viene chiesto se conosce PhotoSì, se preferisce stampare le foto o mantenerle digitali e se pensa che una foto possa essere un bel regalo per chi ama. Buon San Valentino a tutti voi!.