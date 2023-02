Expert shock, oggi sconti del 50% su tutto, correte in negozio

Expert rispecchia alla perfezione le richieste e le aspettative dei consumatori, che al giorno d’oggi non possono rinunciare alla tecnologia, ma in tutti i modi vogliono cercare di spendere il meno possibile. Ecco allora che nasce un volantino che possa accontentare più o meno tutti.

Proprio quest’ultimo risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale comunque promette esattamente gli stessi identici prezzi di vendita, con l’aggiunta di un piccolo sovrapprezzo necessario per il pagamento delle cosiddette spese di spedizione verso il domicilio (non sempre, ma nella maggior parte dei casi).

Expert, quali sono i nuovi prodotti in promozione

Expert scontatutto fino al 15 febbraio, all’interno del volantino si possono scovare tantissimi sconti molto speciali, che portano a ridurre di molto la spesa finale da sostenere, a prescindere proprio dalla qualità generale. Osservando ad esempio il mondo degli smartphone, notiamo la presenza di numerosi modelli afferenti alla fascia media, come Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G a 279 euro, ma anche Redmi 10C a 179 euro, TCL 30Se a 129 euro, Motorola Moto G52 a 169 euro, Honor Magic 5 Lite a 389 euro, Redmi Note 11S a 229 euro, Motorola Moto E20 a 99 euro, Realme R9 a 209 euro, Oppo Find X5 Lite a 429 euro, Oppo A16s a 159 euro, Honor X8 a 219 euro, TCL 403 a 89 euro, Realme C33 a 159 euro, oppure altri modelli in vendita più o meno allo stesso prezzo.

Tutti gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati in negozio e online, alle più classiche condizioni di vendita.