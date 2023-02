I telefoni Apple e Samsung rilasciati negli ultimi tre anni potrebbero produrre radiazioni a livelli superiori a quelli consentiti dagli attuali limiti della Federal Communications Commission, secondo un rapporto del Chicago Tribune.

Scienziati e consumatori hanno mostrato una crescente preoccupazione per il fatto che le radiazioni in radiofrequenza dei nostri dispositivi possano avere effetti negativi sulla salute umana, in particolare con il lancio del 5G in tutto il mondo. Il nuovo rapporto dimostra che i vecchi modelli di telefono, che operano nelle bande 3G e 4G, hanno il potenziale per superare i limiti di sicurezza della FCC fino a cinque volte.

I produttori di smartphone sono tenuti a rispettare le linee guida FCC per quanto riguarda l’assorbimento delle radiazioni da parte del corpo. L’attuale misura utilizzata per determinare il limite di sicurezza è nota come “tasso di assorbimento specifico“, o SAR, e la FCC lo ha fissato a 1,6 watt per chilogrammo (1,6 W/kg), in media su 1 grammo di tessuto. La FCC afferma che questo limite è “ben al di sotto di quello dei test di laboratorio che mostrano che potrebbero verificarsi effetti avversi sulla salute“.

Affinché un telefono riceva l’approvazione, la FCC afferma che qualsiasi dispositivo non supererà mai il livello SAR massimo, ma l’indagine del Tribune mostra che alcuni modelli precedenti lo fa.

Un problema serio per la nostra sicurezza

L’ampia indagine del Tribune ha testato 11 diversi modelli: quattro modelli di iPhone (iPhone 7, 8, 8 Plus e X), tre Samsung Galaxy (S8, S9 e J3), tre Motorola (e5, e5 Play e g6 Play) e un Vivo 5 Mini BLU. I telefoni sono stati testati da RF Exposure Lab, un laboratorio accreditato FCC a San Marcos, in California. Gli investigatori hanno posizionato gli smartphone entro 2, 5, 10 o 15 millimetri da un “corpo simulato” e hanno misurato i livelli di esposizione con una serie di sonde.

I risultati mostrano che i livelli di assorbimento della radiofrequenza dell’iPhone 7 erano tra i peggiori, con un SAR quasi da due a quattro volte superiore al limite di sicurezza quando testato a 2 mm dal corpo. I tre modelli Samsung Galaxy hanno anche mostrato un assorbimento maggiore alla stessa distanza, con il Galaxy S8 che ha superato con una lettura di 8,22 W/kg, cinque volte superiore allo standard attuale.

Il rapporto afferma che la FCC ora condurrà i propri test nei prossimi mesi, ma hanno detto al Tribune che i test “non erano così completi” come quelli solitamente archiviati per i rapporti ufficiali di conformità.