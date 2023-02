Disney+ segue la via di Netflix: arriva questa novità per i clienti

Il fermento che interessa il campo delle tv streaming in questo periodo non si limita soltanto a Netflix ed alla sua intenzione di regolamentare dopo anni la pratica degli account condivisi. Sempre sul fronte commerciale, altre piattaforme hanno messo in programma novità del tutto rivoluzionarie. Tra queste, ad esempio, non si può non parlare di Disney+.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

Dagli USA, infatti, arrivano chiare intenzione circa la volontà da parte del colosso di introdurre le pubblicità sulla piattaforma per la visione di contenuti televisivi. Allo stato attuale le indiscrezioni parlano di una possibilità vincolata al solo mercato statunitense, mercato in cui la piattaforma con film e serie tv già occupa una posizione di piena leadership.

A breve, date per assodato sempre le voce dei rumors, i clienti nordamericani di Disney+ avranno a disposizione un doppio ticket per la visione dei contenuti. Il ticket Basic al costo di 7,99 dollari al mese sarà il nuovo pacchetto entry level e prevederà proprio la novità degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra.

L’attuale pacchetto unico, invece, diventerà il nuovo ticket Premium con un costo pari a 10,99 euro ogni mese, senza pubblicità, con la condivisione dei contenuti su dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K per la visione di film e serie tv.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.